Кристиян Вигенин: Не виждам друг начин за президен...

Подкрепата за "Алтернатива за Германия" достига рекордно високо ниво

Съпредседателката на "Алтернатива за Германия" Алис Вайдел Снимка: Снимка: Официален фейсбук профил на Алис Вайдел

Подкрепата за крайнодясната германска партия "Алтернатива за Германия" (AзГ) расте до рекордно високо ниво, надскачайки тази за консервативната партия на канцлера Фридрих Мерц, установи най-новото проучване на избирателните нагласи в Германия на социологическата агенция ИНСА (INSA), съобщи в събота ДПА и Ройтерс.

Според проучването, осъществено сред 1203 респонденти в периода 20-24 април, "Алтернатива за Германия" би спечелила 28 процента от гласовете при нови парламентарни избори - с 1 процентен пункт повече, отколкото седмица по-рано. Това е най-високият резултат за партията от досега проведените проучвания на ИНСА.

Обществената подкрепа за Християндемократическия съюз (ХДС) на канцлера Мерц остава без промяна - на ниво 24 процента, докато партията на Зелените отбелязва спад с 1 процентен пункт - до 12 процента. Германската социалдемократическа партия би получила 14 процента при нови избори, а "Левите" - 11 процента, като подкрепата и за двете партии остава без изменение.

Според проучването 11 процента от гласовете при нови избори в Германия биха получили общо партиите, които остават под 5-процентовия праг за влизане в парламента, което означава, че за да се сформира управляващо мнозинство, партиите в него трябва да са получили поне 45 процента от гласовете.

Ако останалите основни германски партии продължат да изключват възможността за сътрудничество с "Алтернатива за Германия", за съставяне на стабилни управляващи коалиции в бъдеще ще са необходими поне три партии, сочат заключенията от проучването.

Други неотдавнашни социологически проучвания също регистрираха ръст в подкрепата за "Алтернатива за Германия", като "ЮГав" (YouGov) установи 27-процентова подкрепа за партията в проучване, публикувано на 15 април, пише БТА.

