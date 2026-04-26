ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
Взривно устройство в автобус в Колумбия отне живота на 7 души

912
Въоръжение в Колумбия Снимка: Уикипедия

Избухнало в автобус взривно устройство отне живота на седем души в Югозападната Колумбия на фона на ескалиращото насилие в региона, съобщиха колумбийските властите, цитирани от Асошиейтед прес.

Устройството е било задействано, докато автобусът се е движел по Панамериканска магистрала до град Кахибио, ранявайки повече от 17 души, посочи в "Екс" (X) губернаторът на департамента Каука, където е станал инцидента, Октавио Гузман.

Командирът на въоръжените сили на Колумбия генерал Уго Лопес определи експлозията като „терористичен акт", за който са виновни приближени до познатия под името Иван Мордиско - един от най-издирваните лидери на въоръжена групировка в страната, както и фракцията на Хайме Мартинес.

Колумбийският президент Густаво Петро осъди атаката в публикация в "Екс".

„Тези, които извършиха атаката и убиха седем цивилни - и раниха други 17 - в Кахибио - много от които коренни жители - са терористи, фашисти и наркотрафиканти", заяви Петро.

Това е поредният подобен инцидент в Колумбия след поредица атентати с взривни вещества и осуетени опити за нападения срещу обществена инфраструктура, припомня АП.

През последните два дни в югозападната част на Колумбия са регистрирани най-малко 26 престъпления от подобен характер, които, според генерал Лопес, са засегнали единствено цивилни граждани.

Никой не е пострадал при предишните нападения, които включват стрелба по полицейски участък в селската местност Джамунди и атака срещу радарна станция на Гражданската авиация в Ел Тамбо, където властите са свалили три дрона с експлозиви.

В петък две превозни средства бяха взривени с взривни устройства в близост до военни бази в градовете Кали и Палмира, в Западна Колумбия, причинявайки материални щети. Водена от министъра на отбраната Педро Санчес делегация, която включваше и представители на местните власти, се е намирала в Палмира, когато се е случила експлозията.

Ескалацията на насилието в региона - територия, за която се борят въоръжени групировки, свързани с трафика на наркотици - предизвика реакция от колумбийските власти.

„Тези престъпници се опитват да всеят страх, но ние ще отговорим с твърдост", написа Санчес в "Екс".

Междувременно Франсиска Торо, губернатор на Вайе дел Каука, където е Палмира, призова правителството за „незабавна подкрепа", пише БТА.

Въоръжение в Колумбия Снимка: Уикипедия

