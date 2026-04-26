Най-малко осем души са загинали в Днипро при продължилите над 20 часа руски удари

Най-малко осем души са убити, а 49 са ранени в югоизточния украински град Днипро, който е бил подложен на вълни от руски въздушни удари „повече от 20 часа", съобщиха в събота украинските власти, предадоха Ройтерс и Франс прес.

Твърдейки, че действа в отговор на украинските атаки срещу руска гражданска инфраструктура, Москва заяви, че е извършила „масивен удар" срещу „съоръжения на военнопромишления комплекс и енергийния сектор, както и пристанищна инфраструктура". Индустриалният град Днипро, който е на повече от 100 километра от фронтовата линия, е бил силно засегнат.

„В продължение на повече от 20 ужасяващи часа руснаците атакуваха Днипро на вълни", заяви в профила си в "Телеграм" (Telegram) началникът на Днепропетровската областна военна администрация Олександър Ганжа.

„Те удариха с ракети и дронове. Удариха умишлено. Насочиха се към жилищни райони", допълни той.

Ганжа съобщи и за поредна атака малко преди полунощ местно време, която е предизвикала пожар в инфраструктурен обект. Той публикува снимки, показващи пожарникари, които се опитват да овладеят огъня.

Кметът на Днипро Борис Филатов уточни, че броят на загиналите е достигнал осем души, докато по-рано се съобщаваше за шестима загинали.

Руснаците „умишлено атакуват цивилни обекти и след като пристигнат спасителни екипи, технически екипи, полиция и медицински персонал, те отново нанасят удар", заяви Филатов, добавяйки, че един от заместниците му едва не е бил убит, докато е оценявал щетите.

В друго съобщение в "Телеграм" Филатов описа атаката като „най-голямата срещу Днипро".

Регионът около града също беше обект на руски удари с дронове и артилерийски огън, при които бяха ранени шестима души, включително едногодишно бебе и четиригодишно момче, съобщи Олександър Ганджа.

Военновъздушните сили на Украйна посочиха, че руските сили са изстреляли 619 дрона и 47 ракети през нощта, добавяйки, че от тях са свалили 580 дрона и 30 ракети, пише БТА.