Един човек е загинал при атака на украински дронове срещу Крим

Украински атака с десетки дронове е причинила смъртта на един човек и е ранила трима в пристанищния град Севастопол, на анексирания от Русия през 2014 г. полуостров Крим, съобщи в неделя назначеният от Москва местен губернатор Михаил Развожаев, предаде Франс прес.

„Общо 43 дрона бяха свалени. За съжаление, има жертви", написа в канала си в „Телеграм" Развожаев.

Той уточни, че мъж, роден през 1983 г., е бил убит, докато се е намирал в автомобил, а трима души са били хоспитализирани вследствие на атаката.

Руският губернатор на Севастопол съобщи още за щети, по-специално в танцова школа и няколко къщи в различни квартали на града с население над половин милион души.

В отговор на продължаващата повече от четири години руска офанзива срещу територията си, Украйна изстрелва периодично дронове срещу Русия, предимно по енергийната инфраструктура, припомня АФП.

Междувременно кметът на Москва Сергей Собянин съобщи в канала си в приложението МАКС (MAX), че противовъздушна отбрана е свалила безпилотен летателен апарат, летящ към руската столица.

„Противовъздушната отбрана на Министерството на отбраната свали безпилотен летателен апарат, летящ към Москва. На мястото на падането на отломките работят специалисти", заяви Собянин.

По-рано от авиационния регулатор „Росавиация" обявиха въвеждането на временни ограничения за въздушния трафик на московското летище „Внуково", както и летищата в Нижни Новгород, Череповец, Ярославъл, Калуга и Тамбов,

„Ограниченията са необходими за осигуряване на безопасността на полетите", обясниха от руската служба.

Поради действащите ограничения осем самолета не са кацнали на "Внуково", посочиха за ТАСС от управата на летището.

„Към момента осем пътнически самолета, летящи към „Внуково", са се насочили към резервни летища", каза представител на „Росавиация". Полетите са от Баку, Санкт Петербург, Астана, Псков, Ижевск, Махачкала и Истанбул. Самолетите са извършили временни кацания на московските летища „Домодедово" и „Шереметиево", както и на летището в Казан, пише БТА.