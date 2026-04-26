ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Кристиян Вигенин: Не виждам друг начин за президен...

Времето София 13° / 11°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
Региони без граници
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22735269 www.24chasa.bg

Кола е експлодирала пред полицейско управление в Северна Ирландия

Полиция СНИМКА: Архив

Кола е експлодирала тази нощ пред полицейско управление в близост до Белфаст, съобщи местното издание „Белфаст Телеграф", цитирано от Ройтерс.

Няма ранени полицейски служители, уточнява вестникът.

Полицейската служба на Северна Ирландия заяви в изявление, че се провежда операция по евакуация след сигнал за заплаха за сигурността в град Дънмъри, южно от столицата Белфаст.

Репортер на „Белфаст Телеграф" публикува снимка на горяща кола, пише БТА. полиция

Въпреки че мирното споразумение от 1998 г. до голяма степен прекрати продължилото три десетилетия междурелигиозно насилие в Северна Ирландия, полицейските служители все още са мишена на малки отцепили се националистически групи, които се противопоставят на британското управление на Северна Ирландия, посочва Ройтерс.

Последвайте ни в Google News Showcase

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

