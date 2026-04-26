САЩ задържаха кораб, опитал се да премине през американската морска блокада на Иран

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Съединените щати са задържали в събота търговски кораб, опитал се да премине през американската блокада, наложена на пристанищата по иранското крайбрежие. Това заяви днес Централното военно командване на САЩ, предаде Ройтерс.

Корабът, идентифициран като „Севан" (Sevan), е бил част от „сенчестия флот" от 19 кораба, транспортиращи ирански петролни продукти към чуждестранни пазари, уточниха от американските въоръжени сили, пише БТА.

Корабът е бил задържан в Арабско море от хеликоптер на ВМС на САЩ, излетял от ракетния разрушител "Ю Ес Ес Пинкни" (USS Pinckney). Корабът „в момента се подчинява на указанията на американските въоръжени сили да се върне в Иран под ескорт", добавят от Централното военно командване.

Оттам посочват, че корабите от „сенчестия флот" на Иран са санкционирани от Министерството на финансите на САЩ за дейности, свързани с транспортирането на ирански енергийни продукти, включително пропан и бутан, на стойност милиарди долари към чуждестранни пазари.

От началото на американската блокада 37 кораба са били „пренасочени", заявиха от американските въоръжени сили, пише БТА.