Шестима пътници бяха ранени след авария при излитането на самолет от Делхи

Шестима пътници бяха ранени днес след авария при излитането на самолет на Швейцарските авиолинии от индийската столица Делхи за Цюрих, предаде индийската новинарска агенция ПТИ.

На самолета А330, изпълняващ полет Ел Екс 147 (LX147) до въпросния швейцарски град, е имало 232 пасажери. Възникнал е проблем с двигателя, уточнява ПТИ.

Шестимата ранени са минали своевременно медицински преглед, информира говорител на авиокомпанията, без да дава подробности.

Дим е бил забелязан от лявата страна на един от колесниците на самолета, като екипажът е спрял излитането и е приложил план за действие при авария, пише БТА.