Земетресение с магнитуд 5,8 разлюля Монголия

Иран екзекутира мъж заради връзка с въоръжена групировка

Знамето на Иран СНИМКА: Pixabay

Иран екзекутира мъж, осъден за принадлежност към сунитската въоръжена групировка "Джаиш ал Адъл" ("Армия на справедливостта" на арабски език - бел. ред.) и за извършване на нападения над служители на иранските сили за сигурност, предаде Ройтерс, като се позова на информация от днес на полуофициалната иранска агенция Тасним.

Според официалната информация от властите името на мъжа е Амер Рамеш. Техеран уточни, че той е бил арестуван по време на операция на звеното за борба с тероризма в югоизточната част на страната.

Повдигнати са му били обвинения във въоръжено насилие, включително в участие в бомбени атентати и в устройване на засади на военнослужещи, пише БТА.

"Джаиш ал Адъл" е екстремистка въоръжена групировка на мюсюлмани сунити, която действа в най-бедната иранска провинция - Систан и Белуджистан, отбелязва Ройтерс.

Четете още

Още от Свят

Здраве

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: 8-ото теглене ги занули. Край на ритането в парламента? (Видео)