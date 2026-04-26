Словенската президентка прекрати консултациите за съставяне на правителство

Президентът на Словения Наташа Пирц Мусар обяви в събота след консултации с политическите партии, че няма да номинира кандидат за премиер, доколкото никой не е успял да осигури парламентарно мнозинство, и че процесът по сформиране на ново правителство ще бъде върнат в парламента, съобщи хърватската агенция ХИНА.

Пирц Мусар уточни в изявлението си, че няма да даде мандат на кандидат за съставяне на правителство на малцинството.

Тя заяви, че решението ѝ да прекрати консултациите се дължи на липсата на взаимно уважение и доверие с парламентарните партии, което според нея е лош знак за сътрудничеството ѝ с бъдещо правителство.

Пирц Мусар призова парламента да поеме отговорността за избора на премиер. В Словения премиерът може да бъде номиниран от парламентарна група с поне 10 депутати, а съставянето на правителство се нуждае от подкрепата на поне 46 гласа в 90-местния парламент.

Цитирана от Ройтерс, президентката каза още, че депутатите ще имат 14 дни да излъчат премиер. Ако те не успеят да направят това на три кръга на гласуване, Пирц Мусар ще свика нови парламентарни избори, пише БТА.

Досегашният премиер Роберт Голоб, чиято либерална партия „Движение Свобода" (ДС) получи най-много гласове на изборите на 22 март, заяви, че не може да си осигури достатъчна подкрепа за съставяне на правителство. Опозиционният лидер Янез Янша, който е начело на консервативната „Словенска демократическа партия" (СДП), от своя страна каза, че вижда възможност за сформиране на мнозинство.

ДС има 29 депутати в парламента в Любляна, а СДП – 28.