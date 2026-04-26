ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Общо 90 кандидати са се явили на изпита за одитори...

Времето София 14° / 14°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22735580 www.24chasa.bg

Елена Поптодорова: Стрелбата в САЩ е пореден изблик на нетърпимост и радилизация в американското общество

3416

Стрелбата по време на събитие с участието на Доналд Тръмп и Мелания Тръмп във Вашингтон не са изолирани, а част от тревожна тенденция. Това обясни в ефира на „Събуди се" по Нова тв бившият посланик на България в САЩ Елена Поптодорова.

По думите ѝ атаката е пореден пример за „изблик на фрустрация и напрежение", които се наблюдават все по-често. Поптодорова направи паралел с атентата срещу Роналд Рейгън, извършен преди десетилетия на същото място във Вашингтон.

Тя подчерта символиката на локацията – хотел, в който традиционно се провеждат ключови събития с участието на американския политически елит, включително годишната молитвена закуска.

Към момента мотивите на нападателя остават неясни, както и дали целта е била конкретно срещу Тръмп. Известно е обаче, че извършителят е бил тежко въоръжен – с пистолет, пушка и ножове. „Намерението очевидно е било да се нанесат фатални щети", подчерта Поптодорова, като отбеляза, че на събитието са присъствали представители на най-високо ниво – включително членове на администрацията и вицепрезидентът.

Според нея подобни атаки неизбежно поставят въпроса за т.нар. „култура на оръжие" в Съединените щати. Тя свърза случая с по-широката картина на несигурност и социално напрежение – не само в Америка, но и в глобален план. „Светът живее в усещане за нестабилност, а това се отразява и в подобни актове на насилие", посочи дипломатът.

Случаят повдига и сериозни въпроси относно мерките за сигурност. Поптодорова изрази недоумение как нападателят е успял да се приближи толкова близо до мястото на събитието, въпреки строгите проверки на Secret Service.

По думите ѝ подобни атаки са симптом на задълбочаващата се поляризация в американското общество – нарастващо противопоставяне, нетърпимост и радикализация. Тази среда, според нея, създава условия за екстремни действия.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: 8-ото теглене ги занули. Край на ритането в парламента? (Видео)