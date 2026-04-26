Арестуваният за стрелбата на събитие с Тръмп е дизайнер на видеоигри

Високообразован преподавател и дизайнер на видеоигри е 31-годишният мъж, който бе арестуван след стрелбата на галавечерята на Асоциацията на кореспондентите в Белия дом с участието на президента на САЩ Доналд Тръмп. Това информира Асошиейтед прес.

Профилна снимка от май миналата година на Коул Томас Алън от Торънс, Калифорния, съвпада с външния вид на мъжа от снимка на задържания предполагаем нападател, публикувана снощи от президента Доналд Тръмп, посочва АП. Снимката, публикувана в социалната мрежа Линкдин (LinkedIn), e с академична шапка и тога при дипломирането му с магистърска степен по компютърни науки от Калифорнийския държавен университет "Домингес Хилс".

Трийсет и една годишният Алън получава бакалавърска степен по машиностроене през 2017 г. от Калифорнийския технологичен институт в Пасадена. Той посочва спечелената там студентска стипендия от християнска организация и участието си в университетска група, която се бори с оръжията.

Филиалът на телевизия Ей Би Си в Лос Анджелис пусна интервю с Коул Томас Алън по време на последната му година в колежа като част от репортаж за нови технологии, които да помагат на хората с напредване на възрастта. Той е разработил прототип за нов тип аварийна спирачка за инвалидни колички.

Алън е дарил 25 долара на политически комитет за действие на Демократическата партия в подкрепа на кандидатурата на Камала Харис за президент на САЩ през 2024 г., сочи държавният регистър за финансиране на кампании, на който се позовава АП. Харис загуби изборите през ноември 2024 г. от Тръмп.

В онлайн автобиографията на Алън се казва, че е работил през последните шест години в "Си Ту Еджукейшън" (C2 Education) - компания, която предлага консултации за прием и услуги за подготовка за тестове на амбициозни студенти. Публикация от 2024 г. на страницата на компанията във Фейсбук посочва Алън като Преподавател на месеца на компанията, пише БТА.

Алън пише и че е разработил видеоигра за платформата Стийм (Steam), основана на молекулярната химия. Публикация под името на Алън гласи, че той работи по разработването на нова бойна компютърна игра, чието действие се развива в космоса.