Прессекретарят на Тръмп казала минути по-рано, че “тази вечер ще има изстрели”

Каролайн Ливит направила зловещо изказване минути преди да се чуят изстрели по време на вечерята на Асоциацията на кореспондентите в Белия дом.

Президентът Доналд Тръмп, Мелания Тръмп, няколко членове на кабинета и други високопоставени представители бяха спешно изведени от събитието в събота вечер, след като се чуха звуци, наподобяващи стрелба в хотел „Вашингтон Хилтън" във Вашингтон – същото място, където през 1981 г. Джон Хинкли се опита да убие президента Роналд Рейгън.

Само минути преди настъпилия хаос говорителката на Белия дом заяви пред журналисти, че Тръмп, който трябваше да произнесе реч, е „готов за сблъсък".

„Мога да ви кажа, че речта тази вечер ще бъде типичният Доналд Дж. Тръмп – ще бъде забавна и интересна", каза Ливит, която се готви да излезе в отпуск по майчинство.

„Ще има и няколко 'изстрела' тази вечер. Всички трябва да гледат – ще бъде страхотно", пише Daily Beast.

Тръмп беше седнал на официалната маса до Мелания и журналистката от CBS и президент на асоциацията Уейдзя Дзян, когато малко по-късно се разигра инцидентът.

Говорителят на Сикрет сървис Антъни Гулиелми съобщи, че е задържан човек, свързан със „стрелбата" в близост до основната зона на събитието.

„Президентът и първата дама са в безопасност, както и всички защитавани лица", заяви той. „Състоянието на засегнатите все още не е ясно, а органите на реда продължават да оценяват ситуацията."

В публикация в Truth Social Тръмп написа, че е готов вечерта да продължи:

„Каква вечер във Вашингтон. Сикрет сървис и полицията свършиха страхотна работа – реагираха бързо и смело. Нападателят е задържан. Предложих да 'продължим шоуто', но ще се съобразя изцяло с органите на реда. Те скоро ще вземат решение.

Каквото и да бъде то, вечерта вече няма да е същата и вероятно ще трябва просто да я повторим друг път."

Около 21:45 ч. в събота президентът е бил на път обратно към Белия дом.

Сред присъстващите на събитието са били още вицепрезидентът Джей Ди Ванс, министърът на здравеопазването Робърт Кенеди-младши, ръководителят на Агенцията за опазване на околната среда Лий Зелдин и министърът на транспорта Шон Дъфи.

Уейдзя Дзян съобщи, че събитието ще бъде пренасрочено в рамките на следващите 30 дни.

Белият дом и асоциацията на кореспондентите не дадоха незабавен коментар.

Това не е първият случай, в който Тръмп е евакуиран заради стрелба. По-малко от две години са минали от инцидента на предизборен митинг в Бътлър, Пенсилвания, когато куршум го одраска по ухото. Един човек загина, а двама други бяха тежко ранени.