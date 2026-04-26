Уан И: Китай и Лаос ще продължават да развиват традиционното приятелство

По повод 65-годишнината от установяването на дипломатически отношения между Китай и Лаос, на 25 април китайският външен министър Уан И изпрати поздравителен адрес на вицепремиера и външен министър Тхонгсаван Фомвихане. Това пише КМГ.

Уан И заяви в адреса си, че през последните 65 години отношенията между Китай и Лаос се развиват стабилно, като вече са постигнали богати резултати в сферата на сътрудничеството и обмена. Двете страни са добри съседи и партньори. Тази година е „Годината на приятелството между Китай и Лаос" и в тази връзка китайският външен министър заяви готовност да работи заедно с колега му Тхонгсаван за изпълнението на важните единодушия между лидерите на двете страни. Това ще засили координацията в международните работи и ще насърчи изграждането на общност на споделена съдба.