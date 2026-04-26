Президентът на Мианмар се срещна с Уан И

Вчера президентът на Мианмар Мин Аунг Хлаинг се срещна с китайския външен министър Уан И, който е на посещение в страната, пише КМГ.

Мин Аунг Хлаинг помоли Уан И да предаде поздрави на китайския председател Си Дзинпин и изрази благодарност за подкрепата на Китай за икономическото развитие и възстановяването на страната след земетресението. Той заяви, че Мианмар винаги отдава най-голямо значение на развитието на отношенията с Китай и спазва принципа за един Китай. Страната му високо оценява и ще подкрепя активно четирите глобални инициативи, предложени от председателя Си Дзинпин. Очаква се новото правителство на Мианмар да засили контактите на високо равнище с китайската страна, да насърчава изграждането на икономическия коридор между двете страни и да разширява сътрудничеството в областите на енергетиката, търговията и инфраструктурата. Двете страни ще продължат съвместно да поддържат мира и стабилността в граничните райони. Мианмар ще продължи борбата срещу онлайн хазарта и телекомуникационните измами, за да гарантира безопасността на китайските граждани, институции и проекти в страната.

Уан И предаде сърдечни поздрави от председателя Си Дзинпин и заяви, че изпращането на специален представител на церемонията по встъпването в длъжност на президента показва голямото внимание на китайския лидер към развитието на двустранните отношения. Китай и Мианмар са добри съседи с традиционно приятелство. Практиката е доказала, че съвместното изграждане на общност на споделена съдба отговаря на общите потребности от развитие на двете страни и на интересите на двата народа. Китай ще подкрепя работата на новото правителство на Мианмар и изразява готовност да поддържа тесни контакти и координация на високо равнище. Двете страни ще продължат сътрудничеството във възстановяването след земетресението и в борбата срещу онлайн хазарта и телекомуникационните измами.

По време на посещението си Уан И се срещна и със своя мианмарски колега Тин Маунг Суе.