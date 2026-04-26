Кая Калас: Политическото насилие няма място в една демокрация

Кая Калас КАДЪР: Екс/@kajakallas

Политическото насилие няма място в една демокрация. Това заяви дипломат номер едно на ЕС Кая Калас по повод стрелбата, открита по време на гала вечерята на журналисти, на която присъстваха и президентът на САЩ Доналд Тръмп и съпругата му Мелания, предаде Франс прес.

В социалната мрежа "Екс" Калас заяви, че е облекчена, че всички хора, които са присъствали на гала вечерята, на която отекнаха изстрелите, са били изведени в безопасност.

"Едно събитие, целящо да отдаде почит на свободата на медиите, не трябва никога да се превръща в сцена на страх", допълни Калас.

Нападателят беше арестуван още преди да успее да влезе в залата в хотел "Хилтън" във Вашингтон, в която се провеждаше гала вечерята на кореспондентите в Белия дом, пише БТА.

