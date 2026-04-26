Стармър е потресен от стрелбата по време на медийна гала вечеря във Вашингтон

Британският премиер Киър Стармър заяви, че е потресен от стрелбата по време на медийна гала вечеря във Вашингтон и изрази огромното си облекчение, че президентът на САЩ Доналд Тръмп и всички други присъствали на събитието, са в безопасност, предаде Франс прес.

"Всяка атака срещу демократичните институции или срещу свободата на медиите трябва да бъде осъдена с най-голяма твърдост", каза Стармър в "Екс".

Стрелбата във Вашингтон стана по-малко от 48 часа преди пристигането в САЩ на британския крал Чарлз Трети, който ще бъде на държавна визита там, пише БТА.