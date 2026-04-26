Президентът на Украйна Володимир Зеленски обвини Русия в "ядрен тероризъм" днес, когато се навършват 40 години от ядрената катастрофа в атомната централа в Чернобил, предадоха "Укринформ" и Франс прес.

"Светът не трябва да позволява този ядрен тероризъм да продължи и най-добрият начин да се сложи край на него е да бъде заставена Русия да спре с безотговорните си терористични атаки", заяви Зеленски, визирайки войната, предизвикана от руската инвазия в Украйна през февруари 2022 г.

Според него "Русия още веднъж води света към една катастрофа, предизвикана от човека". Като пример за това Зеленски подчерта, че руски дронове прелитат редовно над Чернобил и че един от тях е повредил защитния саркофаг на пострадалия тежко преди 40 години ядрен блок в атомната централа, пише БТА.

Тези коментари дойдоха в момент, в който Украйна си спомня за най-тежката катастрофа в историята на ядрената енергетика.

Днес сутринта украинските власти съобщиха за нови руски удари, насочени срещу инфраструктура в Черниговска и Одеска област. Жертви нямаше. В Сумска област атака с дрон отне живота на двама мъже в Билопиля, на 5 километра от границата с Русия. В Днепропетровска област обстрел с ракети и дронове отне живота на 1 човек и раниха 4 души.

Вчера в Днипро, в главен град на Днепропетровска област, в резултат на масиран руски обстрел, продължил над 20 часа, загинаха най-малко 8 души.

В отговор на тези атаки Украйна изпраща всяка нощ дронове към руска територия. Тази нощ руската противовъдушна отбрана обяви, че е свалила 203 украински дрона. 71 въздушни обекта са били прехванати над Севастопол, на анексирания от Русия Крим. Там е загинал 1 човек, а 4 души са били ранени в резултат на една от най-масираните атаки срещу този град от началото на войната.