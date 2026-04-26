Путин благодари на севернокорейските военнослужещи, участвали в бойните действия в Курска област

Президентът на Русия Владимир Путин благодари на военнослужещите от Северна Корея, участвали в бойните действия в руската Курска област срещу украинските сили, предадоха Ройтерс и ТАСС.

Путин направи това в поздравителна телеграма по случай откриването в столицата на КНДР Пхенян на мемориален комплекс и музей на бойните подвизи на героите от задграничната военна операция. През август 2024 г. украински сили навлязоха през границата с Русия и се задържаха на някои места в Курска област в продължение на месеци.

Пхенян без колебание се притече на помощ, когато част от Курска област се оказа под окупацията на въоръжените сили на Украйна, отбеляза руският държавен глава.

"В заключителния етап на Втората световна война съветските войски заедно с корейските патриоти освободиха вашата страна от японското колониално господство, а през 50-те години помогнаха за отстояването на независимостта на Корейската народнодемократична република в борбата с чуждестранните нашественици. Вече в наши дни, когато под вражеска окупация се оказа част от територията на Курска област, Пхенян на свой ред решително и без колебание ни се притече на помощ", подчерта Путин, цитиран от ТАСС.

Той допълни, че Русия и Северна Корея с общи усилия ще укрепват последователно отношенията си по линията на всеобхватното стратегическо партньорство, пише БТА.

В Северна Корея за откриването на споменатия мемориален комплекс пристигна министърът на отбраната Андрей Белоусов, предаде Ройтерс, като се позова на неговото ведомство. Това е вторият висш руски държавник с визита в Пхенян в последните дни след председателя на руската Държавна дума Вячеслав Володин, отбелязва световната агенция.

Володин пристигна по-рано в Пхенян за церемонията на мемориала.