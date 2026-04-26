Нетаняху и съпругата му са "шокирани от опита за убийство" на Тръмп

Министър-председателят на Израел Бенямин Нетаняху заяви, че двамата със съпругата му Сара са "шокирани от опита за убийство" на президента на САЩ Доналд Тръмп, предаде ДПА.

Тръмп беше евакуиран снощи от балната зала на хотел "Хилтън" във Вашингтон заради стрелба по време на гала вечерята на Асоциацията на кореспондентите в Белия дом, на която той щеше да произнесе реч. Арестуван като главен заподозрян бе 31-годишният американски гражданин Коул Томас Алън от Торънс, щата Калифорния.

Американският държавен глава бе на събитието заедно със съпругата си Мелания.

"Изпитваме облекчение, че президентът и първата дама са невредими и не са сломени", написа Нетаняху в социалната платформа "Екс".

Премиерът на Израел, който е близък съюзник на Тръмп, приветства и агентите на Сикрет Сървис за "бързите и решителни" действия, пише БТА.