Мелони: Никаква политическа омраза не може да има място в нашите демокрации

Джорджа Мелони СНИМКА: Фейсбук

Никаква политическа омраза не може да намери място в нашите демокрации, заяви премиерът на Италия Джорджа Мелони в "Екс" по повод стрелбата на журналистическа гала вечеря, на която присъства и президентът на САЩ Доналд Тръмп, предаде АНСА.

„Искам да изразя пълната си солидарност и най-сърдечни съчувствия към президента Тръмп, първата дама Мелания, вицепрезидента Джей Ди Ванс и всички присъстващи заради случилото се на вечерята на кореспондентите в Белия дом снощи", допълни Мелони, цитирана от БТА.

"Няма да позволим фанатизмът да отрови местата, на които се води свободен дебат и се разпространява информация. Защитата на цивилизацията на диалога трябва да остане непоклатимата бариера срещу всяка нетърпимост и в опазване на ценностите, върху които се градят нашите нации", подчерта Мелони.

Джорджа Мелони СНИМКА: Фейсбук

