Макрон: Изразявам на Доналд Тръмп цялата си подкрепа

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Президентът на Франция Еманюел Макрон осъди „неприемливата" атака срещу президента на САЩ, предаде Франс прес.

„Въоръжената атака срещу президента на САЩ, извършена снощи е неприемлива. Насилието никога няма място в демокрацията", написа френският президент в "Екс". „Изразявам на Доналд Тръмп цялата си подкрепа", допълни Макрон.

Премиерът на Испания Педро Санчес също осъди атаката, извършена срещу президента на САЩ Доналд Тръмп, предадоха ЕФЕ, Франс прес и АНСА.

"Насилието никога не е отговор. Човечеството ще постигне напредък само чрез демокрацията, съвместното съжителство и мира", подчерта Санчес в "Екс", пише БТА.