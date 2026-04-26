Макрон: Изразявам на Доналд Тръмп цялата си подкрепа

Президентът на Франция Еманюел Макрон осъди „неприемливата" атака срещу президента на САЩ, предаде Франс прес.
„Въоръжената атака срещу президента на САЩ, извършена снощи е неприемлива. Насилието никога няма място в демокрацията", написа френският президент в "Екс". „Изразявам на Доналд Тръмп цялата си подкрепа", допълни Макрон.
Премиерът на Испания Педро Санчес също осъди атаката, извършена срещу президента на САЩ Доналд Тръмп, предадоха ЕФЕ, Франс прес и АНСА.
"Насилието никога не е отговор. Човечеството ще постигне напредък само чрез демокрацията, съвместното съжителство и мира", подчерта Санчес в "Екс", пише БТА.