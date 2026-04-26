Турският външен министър разговаря с преговорния екип на САЩ за Иран

Министърът на външните работи на Турция Хакан Фидан е провел телефонен разговор с членовете на преговорния екип на САЩ, които участват в усилията за прекратяване на войната в Иран, съобщи днес Анадолската агенция, като се позовава на дипломатически източници.

Според тях Фидан е обменил виждания с американските си събеседници за последните развития в преговорите между САЩ и Иран.

Спиране на огъня беше постигнато на 8 април с посредничеството на Пакистан, а първият кръг от мирните преговори се проведе три дни по-късно в Исламабад, но мирно споразумение не беше постигнато. Усилията за съживяване на блокираните преговори продължават, припомня агенцията.

Планираната за събота визита на американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър в пакистанската столица беше отменена, пише БТА.

Смята се, че спорните точки между двете страни са отварянето на Ормузкия проток, американската блокада на ирански пристанища и съдбата на обогатения уран, с който разполага Техеран, коментира Анадолската агенция.