ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

В СУ ще разказват за българския принос в мисии до ...

Времето София 20° / 18°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
Региони без граници
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22736251 www.24chasa.bg

Турският външен министър разговаря с преговорния екип на САЩ за Иран

Хакан Фидан Снимка: X/ @siyahsancakx

Министърът на външните работи на Турция Хакан Фидан е провел телефонен разговор с членовете на преговорния екип на САЩ, които участват в усилията за прекратяване на войната в Иран, съобщи днес Анадолската агенция, като се позовава на дипломатически източници.

Според тях Фидан е обменил виждания с американските си събеседници за последните развития в преговорите между САЩ и Иран.

Спиране на огъня беше постигнато на 8 април с посредничеството на Пакистан, а първият кръг от мирните преговори се проведе три дни по-късно в Исламабад, но мирно споразумение не беше постигнато. Усилията за съживяване на блокираните преговори продължават, припомня агенцията.

Планираната за събота визита на американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър в пакистанската столица беше отменена, пише БТА.

Смята се, че спорните точки между двете страни са отварянето на Ормузкия проток, американската блокада на ирански пристанища и съдбата на обогатения уран, с който разполага Техеран, коментира Анадолската агенция.

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

