ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
Украинските военни са нанесли удар по руска петролна рафинерия в Ярослав

Украйна удари руска петролна рафинерия Снимка: Twitter/@ZMiST_Ua

Украинските военни заявиха, че са нанесли удар по руска петролна рафинерия в Ярослав, предадоха Укринформ и Ройтерс.

Рафинерията е една от най-големите в страната и е от критично важно значение за руската армейска логистика, отбелязва Ройтерс. Обектът се намира североизточно от Москва, пише БТА.

След удара в рафинерията е възникнал пожар. Засега няма яснота относно нанесените при удара щети, отбелязва Ройтерс.

Същевременно руското министерство на отбраната заяви, че за последното денонощие руската противовъздушна отбрана е свалила 530 украински безпилотни летателни апарата, 7 управляеми авиобомби и 2 ракети за системите ХАЙМАРС, предаде ТАСС.

Междувременно украинските власти обявиха, че жертвите на масираната руска така по град Днипро са вече 9, предаде Укринформ.

Украйна удари руска петролна рафинерия Снимка: Twitter/@ZMiST_Ua

