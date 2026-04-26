Вежди Рашидов: В ГЕРБ почти не останаха стари герб...

Мадяр ще има неформални разговори с Фон дер Лайен за размразяването на унгарските еврофондове

Петер Мадяр

Бъдещият министър-председател на Унгария Петер Мадяр, чиято партия ТИСА спечели убедително парламентарните избори в страната на 12 април, заяви днес, че ще замине за Брюксел за неформални разговори с председателката на ЕК Урсула фон дер Лайен по въпроса за унгарските еврофондове, замразени от ЕС покрай споровете с предшественика му Виктор Орбан, предаде Ройтерс.

Мадяр, който сложи край на 16-годишното управление на националиста Орбан, каза, че "няма време за губене", пише БТА.

Европейската комисия замрази финансирането за Будапеща поради опасения за подкопаване на върховенството на закона, при което бяха задържани средства на стойност десетки милиарда евро. Съответно унгарската икономика е на практика в стагнация от три години, отбелязва Ройтерс.

