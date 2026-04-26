Румънският президент осъди руското "безотговорно поведение" след инцидента с паднал дрон в румънския град Галац

Президентът на Румъния Никушор Дан снощи осъди категорично „безотговорното поведение" на Русия и допълни, че инциденти като вчерашния, при който дрон се разби в румънския град Галац, показват незачитане на международното право и застрашават безопасността на гражданите на Румъния – страна член на НАТО, предаде Аджерпрес.

По-рано вчера инцидентът беше осъден и от румънския премиер Илие Боложан.

Никушор Дан посочи, че това е първият инцидент, при който от войната в Румъния са нанесени щети, „граница, която ние разглеждаме с най-голяма сериозност".

При падането на фрагментите от дрона в нощта на петък срещу събота бяха повредени сервизна постройка и електрически стълб.

Румънският президент посочи още, че инцидентът подчертава необходимостта от засилване на финансирането и модернизацията на армията, като изтъкна конкретно същественото значение за това на европейския инструмент SAFE.

Руският дрон падна в Галац в ранните часове на събота по време на руска атака срещу украинска инфраструктура в близост до границата с Румъния. В отговор бяха вдигнати два британски изтребителя „Юрофайтър", базирани в Румъния, които бяха упълномощени да прехванат целта, пише БТА.

Над 200 души бяха евакуирани от зоната на инцидента заради възможен боен товар на дрона.

По-късно румънското Министерство на отбраната съобщи и за информации за възможен втори дрон, паднал във ферма в румънския окръг Тулча.

Министерството на външните работи на Румъния извика руския посланик в Букурещ и изрази пред него протест.

