Вежди Рашидов: В ГЕРБ почти не останаха стари герб...

Мая Санду: Молдова е с тези, които строят, а не рушат

1056
Мая Санду СНИМКА: Екс/Официален профил

Президентът на Молдова Мая Санду пристигна в Киев на посещение по случай 40-годишнината от ядрената катастрофа в Чернобил, съобщи Укринформ.

„Четиридесет години след Чернобил съм в Киев за разговори с президента на Украйна Володимир Зеленски и пътувам до Чернобил, за да почета онези, които дадоха здравето и живота си за Европа", написа Санду в Екс.

Молдовският държавен глава заяви, че страната ѝ е с тези, които строят, а не рушат.

„Бедствията не познават граници, нито пък солидарността познава граници. Молдова е с тези, които строят, а не рушат", подчерта Санду.

На 26 април се навършват 40 години от най-тежката причинена от човека катастрофа в историята на ядрената енергетика, припомня Укринформ.

На тази дата през 1986 г., в 1:23 ч., мощна експлозия разтърсва четвърти блок на Чернобилската АЕЦ, пише БТА.

Украинският президент Володимир Зеленски, отбелязвайки годишнината от трагедията, призова света да предотврати ядрения тероризъм на Русия.

