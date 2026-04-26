Фридрих Мерц: Решенията в демократичните страни се вземат с мнозинство, а не с оръжия

Германският канцлер Фридрих Мерц осъди стрелбата по време на гала вечеря на кореспондентите в Белия дом, на която присъстваха Доналд Тръмп и съпругата му и американският вицепрезидент Джей Ди Ванс, пише БТА.

"Насилието няма място в една демокрация", написа германският лидер в социалната мрежа "Екс". "Ние вземаме решенията с мнозинство, а не с оръжия. Осъждам опита за нападение във Вашингтон и се радвам, че президентът Тръмп, първата дама Мелания Тръмп и всички присъстващи са в безопасност", добави Мерц.