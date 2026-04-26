Румъния е установила трето място, на което са паднали останки от руски дрон в нощта срещу събота

Румънското министерство на отбраната обяви днес, че екип от специалисти е изпратен да събере фрагменти от дрон от локация в окръг Тулча край границата с Украйна, съобщи Ройтерс. Това е третото място, на което са паднали фрагменти от руски дронове при атаката срещу украински цели в близост до границата в нощта срещу събота.

Руски дрон падна в град Галац в ранните часове на събота. В отговор на заплахата за румънското въздушно пространство бяха вдигнати два британски изтребителя „Юрофайтър", базирани в Румъния, които бяха упълномощени да прехванат целта. При падането на фрагментите от дрона бяха повредени сервизна постройка и електрически стълб.

Над 200 души бяха евакуирани от зоната на инцидента заради възможен боен товар.

Останки от руски дрон бяха намерени вчера и в района на ферма край село Въкърени, окръг Тулча, пише БТА.

Президентът на Румъния Никушор Дан и премиерът Илие Боложан осъдиха "безотговорното поведение" на Русия и определиха инцидентите като нарушение на международното право. Руският посланик в Букурещ беше извикан във външното министерство, за да му бъде изказан протест.

