Спипана в Първомай солидно почерпена шофьорка бърз...

Папата: Ядрената енергия трябва да бъде използвана само за мирни цели

1036
Папа Лъв Четиринадесети

Ядрената енергия трябва да бъде използвана само за мирни цели, заяви днес папа Лъв Четиринадесети по повод 40-годишнина от ядрената катастрофа в Чернобил, предадоха АНСА и Франс прес.

Папата подчерта, че тази катастрофа е белязала съзнанието на човечеството и остава едно предупреждение относно рисковете, присъщи на използването на все по-мощни технологии.

"Надявам се, че на всички нива на взимане на решение, преценката и отговорността ще надделяват винаги, за да може всяко използване на ядрената енергия да бъде в услуга на живота и на мира", подчерта папата.

През септември 2005 г. в доклад на ООН се правеше оценка на броя на потвърдените жертви на аварията в Чернобил или на жертвите, които може да се очаква да има в трите най-засегнати страни. Общата бройка беше 4000 души. Но през 2006 г. неправителствената организация "Грийнпийс" оцени, че 100 000 души общо са загинали в резултат на тази катастрофа, припомня Франс прес.

Според ООН около 600 000 ликвидатори - хората, участвали в ликвидиране на последствията от катастрофата в Чернобил на мястото на взрива - са били изложени на силни дози радиация, пише БТА.

Четете още

Още от Европа

Завещание на седмицата: 8-ото теглене ги занули. Край на ритането в парламента? (Видео)