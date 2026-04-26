Папата: Ядрената енергия трябва да бъде използвана само за мирни цели

Ядрената енергия трябва да бъде използвана само за мирни цели, заяви днес папа Лъв Четиринадесети по повод 40-годишнина от ядрената катастрофа в Чернобил, предадоха АНСА и Франс прес.

Папата подчерта, че тази катастрофа е белязала съзнанието на човечеството и остава едно предупреждение относно рисковете, присъщи на използването на все по-мощни технологии.

"Надявам се, че на всички нива на взимане на решение, преценката и отговорността ще надделяват винаги, за да може всяко използване на ядрената енергия да бъде в услуга на живота и на мира", подчерта папата.

През септември 2005 г. в доклад на ООН се правеше оценка на броя на потвърдените жертви на аварията в Чернобил или на жертвите, които може да се очаква да има в трите най-засегнати страни. Общата бройка беше 4000 души. Но през 2006 г. неправителствената организация "Грийнпийс" оцени, че 100 000 души общо са загинали в резултат на тази катастрофа, припомня Франс прес.

Според ООН около 600 000 ликвидатори - хората, участвали в ликвидиране на последствията от катастрофата в Чернобил на мястото на взрива - са били изложени на силни дози радиация, пише БТА.