Стрелбата във Вашингтон може да повлияе на посещението на британския крал в САЩ

КРАЛ ЧАРЛЗ III

Британският крал Чарлз III е бил подробно информиран във връзка със стрелбата на журналистическа гала вечеря, на която присъства и президентът на САЩ Доналд Тръмп и е силно облекчен да чуе, че президентът и първата дама са невредими, предадоха световните агенции, като се позоваха на говорител на Бъкингамския дворец.

Говорителят добави, че днес се провеждат редица дискусии, за да се обсъди как стрелбата би могла да повлияе на оперативното планиране на посещението на британския крал в САЩ, пише БТА.

"Дискусии се водят през целия ден, за да проучим с нашите американски колеги и нашите респективни екипи в каква степен събитията от събота вечерта биха могли или не да повлияят на оперативното планиране на държавната визита на краля, която трябва да започне утре следобед във Вашингтон", подчерта говорителят.

