Нетаняху: "Хизбула" разрушава прекратяването на огъня в Ливан

Премиерът на Израел Бенямин Нетаняху заяви, че "Хизбула" е "разрушила" прекратяването на огъня в Ливан, предаде Франс прес.

"Трябва се разбере, че нарушенията на прекратяването на огъня, извършвани от "Хизбула" разрушават това прекратяване на огъня", подчерта той. "Ще видим какво е необходимо да се направи, за да възстановим сигурността", заяви Нетаняху.

Същевременно ливанската новинарска агенция ННА и Франс прес съобщиха, че израелската армия е започнала да нанася удари по Южен Ливан днес, след като е издала предупреждение за евакуация за седем населени места, пише БТА.