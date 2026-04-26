Министърът на отбраната на Мали убит от джихадисти

Министърът на отбраната на Мали - Садио Камара, е бил убит при вчерашните координирани атаки на свързани с "Ал Каида" джихадисти, съюзили се за целта с туарегски бунтовници, предадоха световните агенции, като се позоваха на негови роднини и на представители на правителството. Камара е загинал при нападението срещу гарнизонния град Кати в покрайнините на Бамако, пише БТА.

В Кати днес продължително време се чуваше стрелба, добавя Ройтерс, като се позовава на очевидци. Изглежда боевете продължават, въпреки че малийската армия обяви, че си е върнала контрола върху района.

ООН призова за международна реакция на насилието и тероризма в западноафриканския регион Сахел.

"Генералният секретар (Антонио Гутериш) е дълбоко обезпокоен от съобщенията за атаки в няколко района на Мали. Той категорично осъжда тези актове на насилие", написа говорител на ООН в социалната мрежа "Екс".

ВЪЛНА ОТ КООРДИНИРАНИ АТАКИ

Свързаните с "Ал Каида" джихадисти и техни съюзници тауреги поеха отговорност за координираните атаки край Бамако, в райони, в които е развит златодобивът, и в някои други части на страната. Това бяха едни от най-кръвопролитните нападения срещу малийското правителство досега.

Все още не се знае колко души са убити, не е ясно и какво точно се случва в град Кидал, който джихадистите твърдят че са завзели. Говорител на малийското правителство каза, че 16 души са били ранени и че ситуацията в контролираните райони вече е напълно овладяна.

РУСКИ НАЕМНИЦИ

Групировката "Фронт за освобождение на Азауад", която е на туарегите и която десетилетия наред участва в различни бунтове срещу малийските власти, днес обяви, че е завзела Кидал. Говорител на туарегската групировка заяви в социалната мрежа "Екс", че е било сключено споразумение, позволяващо на руски наемници, намирали се в Кидал и сражавали се там на страната на малийската армия, да напуснат обсадена база извън града, където малийската армия все още поддържа отбранителни позиции.

"Фронтът за освобождение на Азауад" вчера пое отговорност за атаките, като посочи, че в мащабната операция са участвали и джихадисти от т. нар. "Група за подкрепа на исляма и мюсюлманите" (ГПИМ).

ГПИМ също разпространи изявление, в което поема отговорност за атаките срещу Кати, летището в Бамако и в някои северни райони на страната.

Сегашното правителство на Мали дойде на власт след преврати, извършени през 2020 и 2021 г. Впоследствие военните изгониха разположените в страната западни сили и се обърнаха към Русия за помощ в борбата срещу джихадистите.

През 2024 г. бойци от ГПИМ атакуваха център за подготовка на жандармеристи и убиха около 70 души. Неотдавна джихадистите блокираха вноса на гориво, което имаше тежко отражение върху жителите и предприятията в Бамако.

Правителството, оглавявано от Асими Гоита, напоследък се стреми към сближаване с Вашингтон в областта на сигурността и евентуално сътрудничество в проучването и добива на полезни изкопаеми.

Министърът на външните работи на Мали в понеделник заяви за Ройтерс, че джихадистите в региона са подкрепяни от съседни държави и чуждестранни сили, но отказа да назове конкретни имена.