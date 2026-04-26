В Сирия започна първият публичен процес срещу хора на Асад

Първият публичен процес в Сирия срещу служители, свързани с управлението на бившия президент Башар Асад, започна в Дамаск.

Атеф Наджиб, бивш бригаден генерал от сирийската армия, който беше ръководител на отдела за политическа сигурност в провинция Дара, Южна Сирия, по време на управлението на Асад, се яви в съдебната зала по обвинения, свързани с престъпления срещу сирийския народ, пише БТА.

Наджиб е бил на поста бригаден генерал през 2011 г., когато тийнейджъри, които написаха антиправителствени лозунги върху стена на училище в Дара, бяха арестувани и измъчвани. Случаят се превърна в катализатор за масови протести срещу репресивната политика на правителствените сили за сигурност на Асад.

Протестите бяха посрещнати с брутални правителствени репресии и прераснаха в 14-годишна гражданска война, която завърши с отстраняването на Асад през декември 2024 г. с мълниеносна бунтовническа офанзива. Асад избяга в Русия, повечето членове на неговия близък кръг също избягаха от Сирия.

Самият Асад и брат му Махер, бивш командир на 4-та бронирана дивизия на сирийската армия, която сирийските опозиционни активисти обвиняват в убийства, изтезания, изнудване и трафик на наркотици, както и в управлението на собствени центрове за задържане, бяха обвинени задочно, заедно с редица други бивши високопоставени служители по сигурността.

Наджиб беше единственият от обвиняемите, който беше арестуван и присъства лично в съда за подготвително заседание по делото, което ще продължи следващия месец.

Тълпи се събраха пред съдебната палата, за да празнуват.

Сирия се бори да се възстанови след 14 години гражданска война, която доведе до около половин милион загинали, милиони разселени, а страната е опустошена и разделена. Властите сега изглежда предприемат по-агресивни действия за преследване на служители, свързани с Асад.

В петък сирийските власти арестуваха Амджад Юсеф, бивш служител от разузнаването, който се появи във видеоклип, изтекъл преди четири години, в който се твърди, че той и неговите другари екзекутират десетки затворници със завързани ръце и очи в предградие на Дамаск по време на гражданската война в страната.