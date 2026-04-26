Учител на месеца искал да ликвидира хора от екипа на Тръмп (Обзор)

Първата дама бързо разбрала за стрелбата, президентът мислел, че е паднал поднос

Мъжът, арестуван след нападение в хотел “Хилтън”, където се е провеждала вечерята на кореспондентите от Белия дом с Доналд Тръмп в събота вечер е искал да стреля по служители на президентската администрация, съобщи Си Би ЕС. Според изпълняващия длъжността главен прокурор на САЩ Тод Бланш заподозреният е искал да атакува служители на администрацията, “вероятно” включително президента.

Стрелецът успя да произведе изстрели пред балната зала на хотел “Хилтън” във Вашингтон, където американският президент трябваше да произнесе реч по време на вечерята на Асоциацията на кореспондентите. На събитието присъствали около 2000 души, сред които първата дама Мелания Тръмп, вицепрезидентът Джей Ди Ванс, както и други членове на кабинета. При атаката е пострадал служител на реда, който е добре.

По време на инцидента са били произведени най-малко от пет до осем изстрела. Записи от охранителни камери показват как човек преминава бързо покрай служители по сигурността, които след това се обръщат и го преследват.

Заподозреният за стрелбата е идентифициран като Коул Томас Алън, на 31 г., от Торънс, щата Калифорния. Той е арестуван и е бил гост в хотела преди атаката. Предполага се, че той е сглобил оръжието си в хотела. Властите смятат, че заподозреният вероятно е пътувал с влак от Лос Анджелис до Чикаго, а след това до Вашингтон.

“Винаги е

шокиращо, когато

се случи нещо

подобно”,

каза Тръмп на брифинг в Белия дом след инцидента, който той нарече “напълно неочакван”. Президентът, съпругата му и други членове на кабинета бяха изведени по спешност от събитието след стрелбата. В залата, където бе републиканецът, е била настанала истинска суматоха - присъстващите веднага се скрили под масите си, за да се защитят. Няколко журналисти останали седнали или коленичили, заснемайки случващото се. Клиповете показват как няколко агенти се протягат към президента и бързо го издърпват на безопасно място. Докато го извеждат от залата, Тръмп сякаш се подхлъзва и пълзи за секунда, докато охранители му помагат да се изправи на крака и го отвеждат бързо към място зад сцената.

“Фактът е, че седяхме един до друг, първата дама отдясно, и чух шум”, каза Тръмп, добавяйки, че са си помислили, че “е или поднос, или куршум”.

“Мелания беше много наясно”, продължи Тръмп визирайки, че първата дама е разбрала, че става дума за атака, тъй като му е казала, че това е “лош шум”.

Хотел “Хилтън” във Вашингтон е същото място, в което Роналд Рейгън е прострелян и тежко ранен от потенциален убиец през 1981 г. На въпрос дали е загрижен за заплахи за живота си, Тръмп, който също преживя опит за покушение по време на кампанията си за президент през 2024 г., каза: “Това е опасна професия”.

Стрелецът е “страхливец, който е искал да провокира национална трагедия”, заяви заместник-директорът на Тайните служби на САЩ Матю Куин. Според властите мъжът е носел пушка, пистолет и ножове.

Профил в LinkedIn, съответстващ на името и снимката на Коул Томас Алън, го описва като учител на непълен работен ден в C2 Education, компания за подготовка за тестове и уроци. C2 обяви Алън за “учител на месеца” на компанията през декември 2024 г., според публикации на компанията в социалните мрежи. Според профила му в LinkedIn, Алън е завършил Калифорнийския технологичен институт през 2017 г. с бакалавърска степен по машинно инженерство, а миналата година е получил магистърска степен по компютърни науки от Калифорнийския държавен университет в Домингес Хилс. Като студент в Калифорнийския технологичен институт Алън е представен в местен новинарски репортаж през 2017 г. за разработването на прототип на аварийна спирачка за инвалидни колички. Алън също така се е описал като разработчик на видеоигри. Според записи на Федералната избирателна комисия нападателят е

дарил

25 долара за

президентската

кампания на

Камала Харис

през октомври 2024 г.

В нощта срещу неделя агенти на ФБР се събрали пред къща, свързана с Алън, в Торънс, предградие на Лос Анджелис.

Съсед, който пожелал да остане анонимен, разказа пред Си Ен Ен, че не е сигурен дали Алън живее в имота. Той допълни, че не го е виждал често, но е бил там “преди няколко дни”. Съседът каза, че бащата на заподозрения стрелец е дружелюбен и приказлив, добавяйки, че са разговаряли често.

В неделя властите обявиха, че срещу нападателят са повдигнати две обвинения за използване на огнестрелно оръжие по време на престъпление и нападение над федерален служител. Ако бъде признат за виновен, Алън може да лежи от 20 г. до до живот в затвора. Властите заявиха, че “нямат причина” да смятат, че е замесен някой друг в атаката и все още не са установили точния мотив за инцидента.