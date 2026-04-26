Израел назначи посланик в Сомалиленд

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Израел назначи първия си посланик в Сомалиленд, след като призна сепаративния регион в Африканския рог за независима държава преди четири месеца, предаде ДПА.

Израелското външно министерство заяви, че Махаел Лотем ще заеме поста, след като правителството одобри номинацията на външния министър Гидеон Саар. Лотем обаче първоначално няма да бъде базиран в Сомалиленд, според изявлението.

През декември Израел стана първата страна в света, която призна Сомалиленд, със столица Харгейса, който на практика е независим от Сомалия през последните три десетилетия, пише БТА.

Сомалия се противопоставя на признаването на това, което счита за своя територия, като израелското действие предизвика осъждане от страните в региона.

През февруари Сомалиленд назначи Мохамед Хаги за свой първи посланик в Израел.