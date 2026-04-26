Българка била в залата с Тръмп по време на стрелбата: Чух 3 изстрела – бързо, един след друг

Сред гостите на вечерята на Асоциацията на кореспондентите на Белия дом с участието на Доналд Тръмп, където атентатор се опита да направи кървава баня, е била и българска журналистка - Моника Евстатиева, която работи като старши продуцент в NPR – националното обществено радио. В социалните мрежа тя разказва за случилото се, с нея разговаря и кореспондентът на bTV в САЩ.

„Всички бяхме седнали много близо един до друг. Имаше само салата на масата. Програмата не беше започнала, хор изпя националния химн. Нашата маса беше много близо до входа и аз чух три изстрела – бързо, един след друг. После някъде около половин час се опитвахме да разберем какво се случва. В тази зала бяхме между 1000 и 1500 журналисти и всички започнахме да работим и да го отразяваме, като всяко друго нещо, което отразяваме", разказа Моника Евстатиева.

През последните две години имаше два опита за покушение срещу Тръмп. Един от тях беше през юли 2024 г. по време на предизборен митинг в щата Пенсилвания, когато той беше леко ранен в областта на ухото.

Все още не ясно как въоръженият мъж е успял да премине през мерките за сигурност и какви са били мотивите му.