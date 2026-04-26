Атакуваха с дрон камион с хуманитарна помощ в Судан

Камион с хуманитарна помощ бе ударен от дрон в Судан, унищожавайки целия товар, съобщи днес Върховният комисариат на ООН за бежанците (ВКБООН), цитиран от Франс прес, без да назове отговорните за нападението.

Ударите с дронове, извършвани както от правителствената армия, така и от въоръжената групировка Сили за бърза подкрепа (СБП) - които са във война от 2023 г. - се увеличиха през последните месеци в Судан. Атаките почти всеки път завършват с десетки убити, пише БТА. 

Камионът, нает от ВКБООН, "беше атакуван с дрон" в петък, докато транспортираше спешни доставки за изграждане на подслони в град Тауила в Северен Дарфур, където над 700 000 разселени хора избягаха от сраженията в региона, заяви ВКБООН.

Шофьорът е останал невредим, но товарът е унищожен, след като превозното средство е избухнало в пламъци.

Според ВКБООН, който осъди атаката, загубата на това оборудване "оставя 1314 семейства, живеещи в отчайващи условия, без подслон" в Тауила във време, когато нуждите от помощи са огромни.

Над 127 000 души избягаха от Ел Фашер - столицата на Северен Дарфур, след като тя падна под контрола на СБП през октомври - събитие, което се свързва с ръст на убийствата, изнасилванията и грабежите.

От април 2023 г. Судан бива опустошаван от гражданска война.

