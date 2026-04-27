ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Конфискуваха близо 9 милиона паунда от сметки на Р...

Времето София 13° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
Региони без граници
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22739054 www.24chasa.bg

Иран с ново предложение към САЩ за Ормузкия проток

Ормузкия проток Снимка: КАДЪР: Google Maps

Иран е отправил към Съединените щати ново предложение за отваряне на Ормузкия проток и прекратяване на войната, съобщава Аксиос. Според източници на изданието, предложението е преговорите по ядрената програма да бъдат отложени за по-късен етап. То е било отправено чрез посредниците от Пакистан.

Иранският външен министър Абас Арагчи пристигна в Санкт Петербург. Очаква се той да се срещне с руския президент Владимир Путин. Вчера Арагчи посети отново Исламабад за разговори с пакистанските посредници в мирните преговори със Съединените щати, съобщава БНТ. Това беше второто му посещение през уикенда след като американският президент Доналд Тръмп отмени планираното пътуване дотам на своите специални пратеници и сложи край на очакванията за преки преговори.

Тръмп коментира, че ако иранците искат да преговарят винаги могат да се обадят.

Последвайте ни в Google News Showcase

Последно от

Последно от

