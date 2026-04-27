Тръмп: Омразата между Путин и Зеленски е лудост. Водя добри разговори с тях

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че води „добри разговори" с руския президент Владимир Путин и украинския президент Володимир Зеленски в опит да постигне уреждане на войната в Украйна.

„Работим по ситуацията с Русия - Русия и Украйна, и се надявам да успеем", каза Тръмп в интервю за „Фокс нюз".

„Водя разговори с него, водя разговори и с президента Зеленски, и това са добри разговори", каза той, без да уточни кога са се състояли разговорите с двамата лидери.

„Омразата между президента Путин и президента Зеленски е нелепа. Това е лудост. Омразата е нещо лошо. Омразата е лошо нещо, когато се опитваш да уредиш нещо, но това ще се случи", заяви Тръмп.

Тръмп обеща да сложи край на войната, започнала с пълномащабната руска инвазия в Украйна през февруари 2022 г., но повече от година след началото на втория му мандат конфликтът продължава, съобщава БГНЕС.