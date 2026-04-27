Свидетели на опита за покушение срещу Тръмп: Хората крещяха, настъпи пълен хаос

Очевидци описват сцени на паника и объркване по време на инцидента със стрелба в хотел Вашингтон Хилтън, където се е провеждало официално събитие с участието на президента на САЩ Доналд Тръмп, съобщава "Дейли мейл".

По думите на присъстващи, първоначално са се чули звуци, наподобяващи пукане на шампанско, които бързо били разпознати като изстрели, идващи от фоайето.

„Всички погледнахме към входа и се чудехме дали някой няма да нахлуе вътре", разказва свидетел.

Хората в залата реагирали мигновено, като мнозина се хвърлили на пода и потърсили укритие под масите. „Чаши се разпиляха, столове се преобърнаха, хората крещяха – настъпи пълен хаос", споделя друг очевидец.

Няколко секунди по-късно въоръжени служители по сигурността нахлули в залата.

„Видяхме ги да тичат между масите и да прескачат хората, които лежаха на пода", разказва участник в събитието. По време на операцията бил задържан мъж, за когото първоначално се смятало, че е извършителят, но впоследствие се оказало, че е високопоставен политик.

Според свидетели президентът е бил незабавно изведен от залата от агенти на Сикрет сървис. „Изведоха го много бързо – изглеждаше, че едва успява да запази равновесие", допълва очевидец.

Към момента няма официално потвърждение за пострадали, а властите продължават да изясняват обстоятелствата около инцидента.

Онова, което изглеждаше като агенти с нощни очила, вече стоеше на подиума, където допреди малко е седял президентът, насочвайки оръжията си към присъстващите в залата.

Над огромното помещение се спусна напрегната тишина, прекъсвана единствено от хора, които предпазливо подаваха глави изпод масите. Някой извика „САЩ" и се опита да започне скандиране, но то бързо заглъхна.

Един от очевидците разказва, че се поколебал да извади телефона си, за да снима, от страх да не бъде взет за заплаха. Вместо това напуснал укритието си и се насочил към главния вход, откъдето по-рано се чули изстрелите. Вратата вече била затворена, а пред нея стоял охранителят Майк Бел.

„Не можете да излизате – отвън има човек на земята. Не знам дали е мъртъв. Сикрет сървис се занимават със ситуацията", казал той. По думите му инцидентът се е разиграл в зоната със скенерите за сигурност. „Чух изстрелите и легнах на земята. Не знам колко бяха. След това агент ме потупа по рамото и ми каза да заключа тази врата. Когато дойдох тук, усещах миризмата на барут от другата страна – познавам я."

Свидетелят допълва, че обичайно работи при металдетекторите, но за конкретното събитие контролът е бил поет от Сикрет сървис. „Не знам от коя страна на проверката е бил стрелецът", казва още той.

Малко по-късно агенти започнали да извеждат високопоставени официални лица през залата. Сред първите бил министърът на отбраната Пийт Хегсет, който преминал бързо с напрегнато изражение.

Министърът на здравеопазването Робърт Ф. Кенеди-младши, чийто баща е убит при атентат в хотел, изглеждал мрачен, отбелязват очевидци.

Финансовият министър Скот Бесент демонстрирал решителност, докато директорът на ФБР Каш Пател запазил спокойствие въпреки напрегнатата обстановка.

Директорът на ФБР Каш Пател, който е присъствал на събитието като гост на медия заедно със своята партньорка, кънтри певицата Алексис Уилкинс, реагирал незабавно при първите изстрели, като призовал хората на масата да се прикрият.

След като ситуацията частично се успокоила, двамата се уверили, че околните са добре, преди да бъдат изведени от залата от охраната му.

Според свидетелски разкази, в залата бързо започнали да се разпространяват противоречиви версии за случилото се. Част от присъстващите дори се усъмнили дали става дума за реална стрелба, като предположили, че шумът може да е бил инсценировка. Други спекулирали с възможна терористична атака или посочвали протестиращи извън хотела като източник на шума.

С нарастването на напрежението обаче основният въпрос сред очевидците станал как въоръжен човек би могъл да се доближи толкова близо до мястото на събитието.

Някои от присъстващите изразяват сериозни съмнения относно нивото на сигурност. По думите им, достъпът до събитието е бил слабо контролиран – при влизане в паркинга е било достатъчно единствено да се покаже хартиен билет, без проверка на самоличност. Гостите на хотела дори са можели да влязат само с ключ-карта за стая.

Контролът се е засилвал едва в близост до ескалаторите, където един служител е проверявал билети на голям поток от хора. Единствените металдетектори са били разположени на кратко разстояние от входа на балната зала. Според очевидци, ако нападател е успял да премине през тях, би могъл да достигне до залата в рамките на секунди.