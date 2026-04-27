Конфискуваха близо 9 милиона паунда от сметки на Р...

13 пострадали при нападение срещу Одеса

904
Силни взривове отекват в Одеса, градът е атакуван от дронове.

Тринадесет души са пострадали по предварителна информация при нощната масирана атака с дронове срещу Одеса, съобщи началникът на Одеската градска военна администрация Сергий Лисак в канала си в „Телеграм“, информира БТА.

„Руснаците атакуваха масирано Одеса с дронове. Има попадения по жилищни сгради и цивилни обекти в различни части на града. Щети са нанесени на жилищни блокове, хотелска сграда и леки коли“, информира Лисак.

Всички съответни служби и медицински екипи работят на местата на ударите.

Създадени са оперативни щабове, които оказват помощ на пострадалите.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50 000–60 000 българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградския, Измаилския и Белгород-Днестровския район.

