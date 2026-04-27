Управляващата Сръбска прогресивна партия планира митинги на Видовден

Сръбският президент Александър Вучич

Президентът на Сърбия Александър Вучич обяви, че управляващата Сръбска прогресивна партия ще проведе голям митинг в Белград на Видовден (28 юни) или евентуално по-рано, като подобни демонстрации са планирани и в други сръбски градове, съобщи регионалната телевизия Ен 1, информира БТА.

В Париж, където в петък взе участие в международна конференция, посветена на глобалната политика, Вучич каза, че периодът около Видовден ще отбележи „време за важни и големи решения“ за сръбските граждани, но отказа да каже дали тези решения ще включват предсрочни избори.

„Това ще е време за важни и големи решения за гражданите на Сърбия, но дали това ще са избори или нещо друго – ще говорим по-късно“, каза сръбският президент.

Той подчерта, че планираният митинг в Белград е бил „регистриран по законовия начин“, като допълни, че това е станало необичайно за Сърбия – очевидна нападка към антиправителствените протести, които през последните месеци включват блокади на пътища и окупации.

Видовден е дата с голяма историческа натовареност в Сърбия. На този ден през 1389 г. става Битката на Косово поле, в която османците побеждават обединените сили, предвождани от сръбския княз Лазар, въпреки че султан Мурад I е убит. Пак на Видовден през 1914 г. в Сараево от сръбски националист е убит австроунгарският престолонаследник Франц Фердинанд. Това събитие става повод за избухването на Първата световна война.

