САЩ поразиха плавателен съд, превозвал наркотици, трима загинаха

Американската армия съобщи, че е нанесла удар по лодка, използвана за наркотрафик. Снимка: pixabay

При американски военен удар по плавателен съд, заподозрян, че превозва наркотици в източната част на Тихия океан, вчера загинаха трима души, се казва в публикация на Южното командване на САЩ в социалните мрежи, предаде Асошиейтед прес, информира БТА.

Кампанията на администрацията на Тръмп за взривяване на предполагаеми плавателни съдове за наркотрафик в латиноамерикански води продължава от началото на септември и е отнела живота общо на най-малко 186 души. Други удари бяха нанесени в Карибско море.

Военните не са представили доказателства, че някой от плавателните съдове е превозвал наркотици, посочи АП.

След вчерашната атака Южното командване публикува в „Екс“ видео, на което се вижда как лодка се движи бързо във водата, преди да избухне в пламъци. Командването повтори предишни свои изявления, като заяви, че е взело на прицел предполагаеми наркотрафиканти по известни маршрути за контрабанда.

Президентът Доналд Тръмп заяви, че САЩ са във „въоръжен конфликт“ с картелите в Латинска Америка и оправда атаките като необходима ескалация за ограничаване на потока от наркотици към Съединените щати.

Критици обаче поставиха под въпрос цялостната законност на ударите по лодките, допълни АП.

 

