15,8% ръст в китайската промишленост, риск от конфликта в Близкия изток

Печалбите на китайските промишлени предприятия са отбелязали най-силен ръст от шест месеца насам през март, но перспективите пред сектора остават несигурни заради нарастващите външни рискове, включително конфликта в Близкия изток, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

През март печалбите са се увеличили с 15,8 на сто на годишна база, съобщи Националната статистическа служба на Китай. За сравнение, през януари и февруари ръстът възлизаше на 15,2 на сто. За цялото първо тримесечие увеличението достига 15,5 на сто.

Данните обхващат промишлени предприятия с годишен оборот от основната им дейност от най-малко 20 милиона юана (около 2,93 милиона долара).

В същото време икономическият растеж на страната се е ускорил до 5 на сто, след като през предходното тримесечие беше спаднал до най-ниското си ниво от три години. Въпреки това показателите сочат неравномерно възстановяване на икономиката.

Под повърхността на положителните данни се очертават значителни различия между отделните сектори. Износът е забавил темпото си през март, а продажбите на дребно и промишленото производство също отчитат по-слаб растеж. В същото време цените на производителите излизат от продължителен период на дефлация.

Анализатори предупреждават, че предприятията могат да се окажат под натиск от нарастващи разходи при ограничена възможност да повишават цените, тъй като вътрешното и външното търсене остава нестабилно.

Допълнителен риск за индустрията представлява и геополитическата ситуация. Конфликтът в Близкия изток засилва несигурността около глобалното търсене и веригите за доставки, което може да доведе до ново свиване на маржовете на китайските производители.

Според анализаторите това поставя предизвикателства пред компаниите, които вече са изправени пред слаби поръчки и по-сдържани разходи от страна на домакинствата и бизнеса.