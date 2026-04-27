Ердоган разговаря по телефона с Тръмп след нападението във Вашингтон

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган разговаря по телефона с американския президент Доналд Тръмп след въоръженото нападение по време на гала вечеря за кореспондентите в Белия дом в хотел във Вашингтон в събота, предаде ТРТ Хабер, позовавайки се на съобщение на Дирекцията по комуникации към турското президентство,съобщи БТА.

Според съобщението по време на разговора, който е проведен снощи, Ердоган е изразил облекчение, че американският президент и първата дама Мелания Тръмп, както и останалите гости, не са пострадали, и е заявил, че разглежда събитията като „ужасен акт срещу демокрацията и свободата на пресата“.

По-рано вчера Ердоган осъди нападението с публикация в Екс, в която написа: „В демокрациите борбата се провежда с идеи, в тях няма място за каквато и да било форма на насилие“.