Форум в Атина очертава възхода на сватбения туризъм в Гърция

Растящият интерес към сватбения туризъм в Гърция ще бъде във фокуса на Първия форум за сватбен туризъм 2026, който ще се проведе на 29-и в Атина. Събитието се организира под егидата на Гръцката национална туристическа организация.

Форумът ще събере представители на туристическия сектор, организатори на събития и експерти, за да обсъдят тенденциите, развитието и перспективите пред индустрията, която се утвърждава като значим източник на приходи за страната.

Според президента на Асоциацията на гръцките плановици на дестинации (GDPA) Томас Политис, сватбеният туризъм бележи сериозен ръст. „Този сектор генерира милиони евро и подкрепя редица икономически дейности – от хотелиерството и кетъринга до транспорта и услугите за събития", подчертава той.

Най-силно търсене се отчита в Атика, като Атинската ривиера се утвърждава като водеща дестинация. Сред основните ѝ предимства са добрата транспортна свързаност и близостта до столицата, което улеснява достъпа на международни гости.

Засилен интерес има и към Пелопонес, където Коста Наварино заема водещо място, както и към райони като Мани. Острови като Хидра и Спецес продължават да привличат двойки, докато Санторини и Миконос се предпочитат за по-малки, бутикови церемонии.

В същото време Родос и Крит запазват стабилни позиции, а в Северна Гърция Халкидики се откроява с възможности за по-мащабни събития.

Промените в геополитическата среда влияят върху пазарите на произход, но интересът от държави като Индия, Ливан, Обединеното кралство и Съединените щати остава устойчив. Значителен дял имат и гърците от диаспората, особено от САЩ и Австралия.

Експерти посочват, че повечето клиенти са от високия ценови сегмент, което увеличава добавената стойност за икономиката. Сватбеният сезон в Гърция обхваща периода от април до края на октомври и допринася за удължаването на туристическата активност извън пиковите летни месеци.

Очакванията са секторът да продължи да се развива, като затвърждава позицията на страната като водеща дестинация за сватбен туризъм в Европа.