Очакванията за износа в Германия за април се подобряват

Настроенията в германската експортна индустрия са се подобрили умерено през април, като очакванията на компаниите остават близо до неутрални стойности на фона на продължаващата геополитическа несигурност, сочат данни на германския икономически институт „Ифо“ (ifo), съобщава БТА.

Индексът на института за очакванията за износа се е повишил до плюс 0,1 пункта през април спрямо минус 0,7 пункта през март, като положителните и отрицателните оценки са приблизително балансирани.

„В момента експортният сектор не се движи нито напред, нито назад“, заяви ръководителят на проучванията в института Клаус Волрабе. По думите му високата степен на геополитическа несигурност продължава да затруднява планирането на бизнеса.

В автомобилната индустрия очакванията за износа са се понижили леко спрямо предходните месеци, но като цяло остават на положителна територия. Подобна е и ситуацията в секторите на електрониката и производството на мебели.

По-осезаемо подобрение се наблюдава при производителите на храни и напитки, където очакванията за износа са нараснали значително.

В същото време условията остават неблагоприятни за редица енергоемки индустрии, при които компаниите прогнозират спад на износа през следващите месеци.