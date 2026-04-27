Спорът между Илон Мъск и „ОупънЕйАй“ е в съда

Илон Мъск Снимка: X/@TheRichFromCali

Днес започва съдебният процес по иска на Илон Мъск срещу разработчика на „ЧатДжиПиТи“ (ChatGPT) – „ОупънЕйАй“ (OpenAI), който може да окаже съществено влияние върху развитието на сектора на изкуствения интелект, предаде ДПА, информира БТА.

Процедурата стартира с подбор на съдебни заседатели в Оукланд, щата Калифорния. Делото е резултат от жалба, подадена от Мъск през 2024 г., с която той оспорва посоката на развитие и корпоративната структура на компанията.

Ако Мъск спечели делото, това може да ограничи възможностите на „ОупънЕйАй“ да реализира планирани инвестиции за стотици милиарди долари в инфраструктура за изкуствен интелект, както и да затрудни евентуално бъдещо листване на борсата. Компанията се конкурира с водещи играчи в сектора, сред които „Антропик“ (Anthropic) и „Гугъл“ (Google).

„ЧатДжиПиТи“ – чатботът, разработен от „ОупънЕйАй“, е сред основните двигатели на настоящия интерес към изкуствения интелект и според данни на компанията има около 900 милиона потребители седмично.

Мъск е сред съоснователите на „ОупънЕйАй“ през 2015 г., но напуска компанията през 2018 г. след разногласия относно стратегията ѝ. В иска си той обвинява настоящото ръководство, включително главния изпълнителен директор Сам Алтман, че е отклонило организацията от първоначалната ѝ мисия за развитие на изкуствен интелект в полза на човечеството, след като е приело финансиране от „Майкрософт“ (Microsoft) и е започналa да функционира като структура, ориентирана към печалба.

От своя страна Мъск ръководи компанията за изкуствен интелект ЕксЕйАй (xAI), която разработва чатбота „Грок“ (Grok) – пряк конкурент на продуктите на „ОупънЕйАй“.

От компанията отхвърлят обвиненията, като заявяват, че действията на Мъск имат за цел да забавят развитието на конкурент. Според тях милиардерът по-рано е настоявал за пълен контрол върху „ОупънЕйАй“ и е предложил тя да бъде обединена с „Тесла“ (Tesla), но е напуснал, след като не е получил желаното влияние.

След извършена реорганизация „ОупънЕйАй“ функционира чрез структура, в която организация с нестопанска цел контролира търговско дружество. Мъск настоява компанията да бъде изцяло преобразувана в изследователска организация с нестопанска цел, както Алтман и президентът Грег Брокман да бъдат отстранени от ръководните си позиции.

Искът включва и претенция за обезщетение в размер на над 100 милиарда долара, което според Мъск следва да бъде насочено към нестопанското подразделение на компанията, а не към него лично.

Няколко дни преди началото на процеса Мъск оттегли обвинението в измама. Съдът ще разгледа две основни обвинения – за незаконно обогатяване и за отклоняване на средства, дарени за развитие на софтуер с отворен код, към дейност на компания, ориентирана към печалба.

Процесът ще протече в две фази. В първата съдебните заседатели ще дадат препоръка на съдията Ивон Гонзалес Роджърс, която ще реши дали обвиненията са доказани. Във втората фаза съдът ще се произнесе по исканията на Мъск.

