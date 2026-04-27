Кой е мъжът, който рискува живота си, за да спаси този на Тръмп

Мъж беше определен като герой, след като реагира незабавно при сигнал за стрелба по време на вечерята на кореспондентите в Белия дом, като застана пред президента на САЩ Доналд Тръмп, съобщава "Дейли мейл".

Инцидентът е станал във фоайето на хотел „Вашингтон Хилтън", където традиционно се провежда събитието. Според разпространени видеокадри, мъжът – чиято самоличност към момента не е официално потвърдена, но се предполага, че е служител на Сикрет сървис – е реагирал в рамките на секунди след първите звуци, наподобяващи изстрели.

На записите се вижда как той се насочва към президента и застава между него и потенциалния източник на заплахата, използвайки тялото си като защитен щит. Действията му се вписват в стандартните протоколи за сигурност при подобни ситуации, които изискват незабавно прикриване и извеждане на охраняваното лице.

Към този момент няма официално потвърждение за естеството на инцидента или за евентуално пострадали. Властите не са оповестили допълнителни детайли, а разследването продължава.

Случаят предизвика значителен обществен интерес, като реакцията на охраната беше широко коментирана като пример за бърза и професионална намеса при потенциална заплаха.

Видеозапис показва мъж, който скача на сцената и прикрива президента, докато той бива изведен към служебен изход зад кулисите.

Според твърдения на властите, заподозреният — идентифициран като 31-годишния Коул Алън от Търънс, Калифорния — е пробил охранителен пункт, въоръжен с пушка, пистолет и няколко ножа.

Алън е бил повален от агенти след кратка, но изключително опасна престрелка във фоайето на хотел.

По време на инцидента служител от Сикрет Сървис е бил прострелян от близко разстояние. Според непотвърдени данни, куршумът е бил спрян от неговата бронежилетка — факт, който мнозина определят като чудо.

Доналд Тръмп е похвалил смелостта на агента, заявявайки от Белия дом: „Той беше прострелян от много близко разстояние с много мощно оръжие, и бронежилетката си свърши работата. Току-що говорих с него и той е добре."