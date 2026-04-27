Атина ограничава хотелите в центъра, луксът се мести в „Елинико“

Властите в Гърция обсъждат въвеждането на ограничения върху новото хотелско строителство в Атина на фона на рекорден ръст на туристите и нарастващ натиск върху градската среда.

По официални данни гръцката столица приема над 7 милиона посетители годишно, докато Международно летище Атина обслужва повече от 28 милиона пътници, най-високото ниво в историята му. Паралелно с това хотелската база в града надхвърля 35 000 легла, като продължава да нараства.

Сериозен фактор за натоварването остава и бумът на краткосрочните наеми, които в някои централни квартали заемат до 30% от жилищния фонд. Това води до значително повишаване на наемите с около 30–40% през последното десетилетие и затруднява достъпа на местните жители до жилища.

Сред обсъжданите мерки са временно замразяване на разрешителните за нови хотели в най-натоварените райони, въвеждане на таван на легловата база и по-строг контрол върху краткосрочните наеми. Властите обмислят и насърчаване на инвестиции в по-слабо развити части на града, за да се разпредели по-равномерно туристическият поток.

Кметът на Атина предупреждава, че градът се доближава до критична точка, при която свръхтуризмът започва да влияе върху качеството на живот и функционирането на инфраструктурата.

Туризмът остава ключов сектор за икономиката на Гърция, формиращ над 20% от брутния вътрешен продукт. Това поставя институциите пред сложната задача да намерят баланс между икономическия растеж и устойчивото развитие.

Очаква се конкретните решения да бъдат обсъдени в следващите месеци, като целта е да се избегнат негативните ефекти от масовия туризъм, наблюдавани в други европейски градове.

В същото време с бързи темпове продължава строителството на мащабния проект Елинико, който се превръща в ключов елемент от стратегията за преструктуриране на туристическия и икономическия модел на Атина.

Проектът, разположен на територията на бившето летище край Атинската ривиера, включва изграждането на модерни жилищни комплекси, хотели, търговски зони и небостъргачи, сред които и бъдещата Riviera Tower — най-високата сграда в Гърция.

Развитието на „Елинико" върви паралелно с обсъжданите ограничения върху новото хотелско строителство в централните части на столицата. Според експерти това не е случайно съвпадение, а част от по-широка стратегия за пренасочване на туристическия поток към нови, планирани зони с по-голям капацитет и модерна инфраструктура.

Очаква се комплексът да добави значителен нов капацитет за настаняване и да привлече висок клас туристи и инвеститори, като същевременно облекчи натиска върху вече пренаселените райони на Атина.

По този начин проектът „Елинико" се оформя като основен инструмент в опита на Гърция да намери баланс между растящия туристически поток и необходимостта от устойчиво градско развитие.